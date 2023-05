CD-Fachgeschäft Einklang schließt am Charlottenplatz Künftig ein Ort für die eigene Musik

Das CD-Fachgeschäft Einklang schließt Ende Mai endgültig am Charlottenplatz, „Sound of Music“ vergrößert dort seine Verkaufsfläche. Von diesem Freitag an gibt es 70 Prozent Rabatt auf alle CDs und DVDs.