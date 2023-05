Grundschulen in Baden-Württemberg

Seit zehn Jahren entscheidet im Land der Elternwille die Wahl der weiterführenden Schule. Zwei Verbände wollen zurück zur verbindlichen Grundschulempfehlung.















Weil die Schüler in Baden-Württemberg mit immer stärker auseinander driftenden Voraussetzungen in die Schule kommen, bekräftigen der Realschullehrer- und der Philologenverband ihren Wunsch nach einer Rückkehr zur verlässlichen Grundschulempfehlung. Die beiden Lehrerverbände begründen dies auch mit der „äußerst angespannten Lage an den Schulen“.