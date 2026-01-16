Grundschulempfehlung in BW: „Zutiefst entmutigend“ – Einser-Zeugnis reicht nicht fürs Gymnasium
1
Sahar Beheshti macht sich Sorgen. Denn trotzt guter Zensuren kann ihr Kind nur mit einem guten Testergebnis aufs Gymnasium gehen. Foto: privat/Fotolia

Kinder einiger Privatschulen können nur mit einem guten Kompass-4-Ergebnis oder einem bestandenen Potenzialtest am Gymnasium angemeldet werden. Eine betroffene Familie berichtet.

Angst, Anspannung, tiefe Verunsicherung. Mit diesen Worten beschreibt Sahar Beheshti ihre derzeitige Gefühlslage. „Der Stress ist real, die Ungewissheit macht mich krank“, heißt es in einem offenen Brief, den sie unter anderem an das Kultusministerium Baden-Württemberg geschrieben hat. Es geht um ihren Sohn. Dieser ist in der vierten Klasse und hat im November an den Kompass-4-Tests in Deutsch und Mathe teilgenommen. Die landesweiten Kompetenzmessungen waren im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt worden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.