1 Bei der Premiere beim Landesfilmdienst Baden-Württemberg haben die Kinder der Klasse 3c der Grundschule Esslingen-Sulzgries ihr selbst geschriebenes Hörspiel ihren Familien präsentiert. Foto: Roberto Bulgrin

„Die Buchstabenkinder“ ist ein Hörspiel für Kinder, erdacht, gesprochen und gesungen von der Klasse 3c der Grundschule Esslingen-Sulzgries. Die abenteuerliche Geschichte rund um das ABC kann kostenlos im Internet angehört werden.















Die quirligen Buchstabenkinder, die im Fantasieland in einer Höhle hinter einem Wasserfall leben, passen auf jeden einzelnen Buchstaben des ABCs auf. Dabei begegnen sie einem Riesenpudel, einem Drachen und einer Eule mit Hut. Dieses zauberhafte Hörspiel haben die Kinder der Klasse 3c der Grundschule Esslingen-Sulzgries gemeinsam mit der Künstlerin Heidi Graf, dem Musiker Raphael Berthold und dem Team des Landesfilmdienstes Baden-Württemberg gestaltet. Mit dem kleinen Hör-Abenteuer mit Musik und Spielen zum Mitmachen, das kostenlos im Internet zum Anhören bereitsteht, möchten die Schülerinnen und Schüler allen Kindern in der dunklen Jahreszeit eine Freude machen.

Das Projekt, das von der Stiftung Kinderland und dem Deutschen Kinderhilfswerk gefördert wird, basiert auf Heidi Grafs Theaterstück „Die Geschichte vom ABC“. Zwei Monate lang trafen sich die Kinder und ihre Lehrerin Heike Kuhk-Hanisch regelmäßig, um die Geschichte der Buchstabenkinder nach und nach spielerisch zu entwickeln. Es wurde erzählt und gesungen, kleine Spiele und Fantasiereisen entstanden, und mit Klängen und Geräuschen wurde experimentiert. „Es ist ganz fantastisch, welche tollen Einfälle die Kinder ganz spontan beigesteuert haben. Es ist erstaunlich, was für Ideen sie haben, wenn sie den nötigen Freiraum bekommen. Das hat ganz viel Spaß gemacht“, freut sich Heidi Graf, die das Projekt künstlerisch begleitet hat. Auch ein ABC in Form von Holzbuchstaben kam zum Einsatz: „Wir haben Wörter gelegt und gemeinsam überlegt: Was ist ein sinnvolles Wort? Wozu gibt es Wörter überhaupt? Wörter können Namen sein, Wörter können Dinge bezeichnen, Wörter können Sätze bilden, und Wörter können Geschichten erzählen“, fasst Heidi Graf zusammen.

Als die Kinder für das Hörspiel gemeinsam das ABC sangen und mit einem leidenschaftlichen „X, Y, Zett!“ endeten, wollten sie gemeinsam mit dem Komponisten und Musiker Raphael Berthold unbedingt auch einen eigenen Song schreiben. „So kamen zur Sprache auch noch Rhythmus, Töne, Klänge und Body-Percussion hinzu, und die Musik als verbindendes Element, über das man sich ausdrücken kann, selbst wenn die Sprache fehlt“, erläutert Heidi Graf. Mit dem Team des Landesfilmdienstes Baden-Württemberg, mit Regisseurin Simone Gunkel und Toningenieur Clemens Junker wurde das zehn Minuten lange Hörspiel im professionellen Studio in der Esslinger Neckarstraße eingespielt. „Die Kinder waren bei allen Schritten der Produktion aktiv beteiligt. Die Arbeit in diesem Tonstudio war für sie wie ein kleines Praktikum“, hat Heidi Graf beobachtet.

Das gesamte Projekt-Team freut sich über die Begeisterung der Grundschülerinnen und -schüler: „Die Arbeit am Hörspiel hat alle motiviert für die Sprache, für das Lesen, für das Schreiben.“ Wie heißt es doch im Song der Klasse 3c? „Wir sind die Buchstabenkinder. Wir schreiben alle Geschichten der Welt. Wort für Wort, Satz für Satz.“ Heidi Graf hofft: „Das Hörspiel ist jetzt zur Weihnachtszeit ein wunderbares Geschenk für alle Kinder, die es anhören, die mitsingen und mitspielen können. Und die vielleicht die Weihnachtsferien nützen, um selber eine Geschichte zu erzählen und aufzuschreiben.“

Das Hörspiel „Die Buchstabenkinder“, das für Kinder von sechs bis zehn Jahren gedacht ist, kann auf dem YouTube-Kanal des Landesfilmdienstes kostenlos angehört werden: https://www.youtube.com/@landesfilmdienstbaden-wurt7142/featured