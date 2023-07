1 Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, Schwimmen zu lernen. Oft fehlen dafür aber die Kapazitäten oder das Geld. Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein Blick ins Freibad zeigt: Viele Menschen planschen lieber im kühlen Nass, als zügig darin Bahnen zu ziehen. „Jedes Kind sollte richtig Schwimmen lernen“, findet dagegen Barbara Fritsch-Höschele, Leiterin der Musberger Eichbergschule. Die Grundschule hat ein eigenes Lehrschwimmbecken und bietet allen Schülerinnen und Schülern Schwimmunterricht an. „Allerdings hatten wir in diesem Schuljahr sehr große erste Klassen“, berichtet die Rektorin. Die Sportlehrerin war deshalb auf sie mit der Bitte zugekommen die Gruppe für den Schwimmunterricht teilen zu können.

„Wir haben uns auf die Suche nach einer zweiten Kraft gemacht. Monika Knopf von der DRLG hat sich bereit erklärt, zu helfen.“ Die Frau habe schon ganze Generationen in Leinfelden-Echterdingen zum Schwimmen gebracht. „Frau Knopf kennt unsere Schule, weil sie hier nachmittags ihre Schwimmkurse durchführt.“ Dann aber sei die Frage im Raum gestanden, wie diese Unterstützung finanziert werden kann. „Ich habe im Fernsehen ein Interview mit Franziska van Almsick gesehen“, sagt die Schulleiterin. Die ehemalige Spitzenschwimmerin berichtete in dem Beitrag über ihre Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, dazu beizutragen, dass möglichst viele Mädchen und Jungen das Schwimmen lernen.

Barbara Fritsch-Höschele hat sich bei der Stiftung gemeldet, einen Antrag gestellt und tatsächlich einen finanziellen Zuschuss für den Zusatz-Schwimmunterricht an ihrer Schule erhalten. Auch in den kommenden beiden Jahren wird Monika Knopf mit den Mädchen und Jungen der ersten Klasse der Eichbergschule ins Lehrschwimmbecken der Schule steigen können.

Das aber ist dann nicht der Verdienst der Franziska-van-Almsick-Stiftung, sondern vielmehr der Freiwilligen Feuerwehr in Musberg. Der Verein wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die Männer und Frauen der Wehr hatten im Januar ein Hau-Revival am Piz Mus veranstaltet. Sie hatten am legendären Ski-, und Schlittenhang eine Hütte aufgestellt, dort selbst gemachten Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürste verkauft und so an jene Zeiten erinnert, als Wintersport in Musberg noch hoch im Kurs stand. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, sehr viele Menschen kamen.

„Der Besucherandrang hat uns überwältigt und es ist natürlich auch etwas hängengeblieben“, sagt Herbert Stäbler von der Musberger Wehr. 2000 Euro hat die FFW nun der Eichbergschule gespendet und somit die Zusatz-Schwimmgruppe für die kommenden zwei Jahre gesichert. Und nicht nur das: „Es bleibt sogar noch etwas Geld übrig – für ein paar Schwimmbretter und Schwimmnudeln“, sagt Barbara Fritsch-Höschele.