1 An der Grundschule St. Bernhardt ist eine neue Mensa eingerichtet worden. Foto: Stadt Esslingen

Mit der neuen Mensa ist die Zeit der Provisorien für das Mittagessen an der Grundschule St. Bernhardt vorbei. Die Mensa ist auf steigende Schülerzahlen ausgelegt.











Mit der neuen Mensa gehören die bisherigen Übergangslösungen für die Essensversorgung der Schülerinnen und Schüler an der Grundschule St. Bernhardt laut Esslinger Stadtverwaltung jetzt der Vergangenheit an. Es seien optimale Bedingungen für eine gute und gesunde Schulverpflegung in angenehmer Atmosphäre geschaffen worden.

In den vergangenen Monaten wurde im Erdgeschoss des Schulgebäudes eine moderne Mensa mit Regenerierküche geschaffen. Die Umsetzung kam ohne Neubau aus: Für die Küche wurde ein ehemaliger Heizungs- und Technikraum umgebaut. Der Speisebereich entstand im Foyer, er ist durch eine Glaswand abgetrennt und bietet 104 Sitzplätze an Tischen. Dank des flexiblen Mobiliars können die Sitzplätze für Schulveranstaltungen auch in Reihen aufgestellt werden. Zudem kann der neue Speiseraum auch für Arbeitsgruppen oder Elternabende dienen.

Neue Mensa ist auf steigende Schülerzahlen ausgerichtet

Die Bauarbeiten erfolgten im laufenden Schulbetrieb von März bis Dezember 2025 und verursachten nach Angaben der Stadt Kosten von insgesamt rund 1,37 Millionen Euro. Davon seien rund 577 000 Euro durch Fördermittel gedeckt worden. Zudem sei die Mensa auf steigende Schülerzahlen ausgelegt und ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027.

Seit dem Schuljahr 2009/2010 nutzten die Schülerinnen und Schüler zunächst die Mensa der benachbarten Hochschule. Diese Lösung sei zwar pragmatisch, langfristig jedoch nicht auf die Bedürfnisse von Grundschulkindern zugeschnitten gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Ab dem Schuljahr 2019/2020 hätten die Kinder das Mittagessen im Gemeindezentrum der Kirchengemeinde St. Bernhardt einnehmen können – allerdings nur befristet bis 2026.

Bei der offiziellen Einweihung der neuen Mensa sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer nun: „Mit dem Ausbau der Ganztagsangebote verbringen Kinder heute einen großen Teil ihres Tages in der Schule.“ Umso wichtiger seien eine verlässliche Mittagspause und ein Ort, an dem in Ruhe gegessen und Gemeinschaft erlebt werden könne. „Einen solchen Ort gibt es nun mit der neuen Mensa an der Grundschule St. Bernhardt.“