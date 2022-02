1 Nach der großen Pause geht es darum, schneller als die anderen in die Hausschuhe zu schlüpfen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Es vergeht keine Woche ohne Infektion. Wie reagieren die Lehrer auf die Herausforderungen?















Baltmannsweiler - Auf die Plätze, fertig los!“ In Windeseile werden Klettverschlüsse und Schnürsenkel gelöst, der erste Schuh abgestreift und schon verschwindet der Kinderfuß im Hausschuh. Jetzt noch schnell den zweiten Schuh wechseln – und schon steht die Zeit fest: „Das waren 18 Sekunden. Ihr seid schneller als Rektor Warth“, ruft die Konrektorin Marlen Rommel und die Zweitklässler in Hohengehren jubeln. An der Grundschule Baltmannsweiler hat sich ein neuer Wettbewerb etabliert, in dem es darum geht, die schmutzigen Straßenschuhe so schnell wie möglich gegen die Hausschuhe einzutauschen ohne den kalten Steinboden zu berühren.