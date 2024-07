Grundschule Aichwald: Mit einem öffentlichen Liedersingen geht es in die Sommerferien

Mit einem öffentlichen Liedersingen geht es in die Sommerferien

1 Die Kinder der Aichwalder Grundschule sind beim öffentlichen Liedersingen mit Begeisterung dabei. Foto: /Rainer Kellmayer

Die Aichwalder Grundschüler begeistern ihr Publikum in der Schurwaldhalle. Das Liedersingen fußt auf einer Kooperation mit der Jugendmusikschule.











Was kann es Schöneres geben, als mit fröhlichen Liedern in die Sommerferien zu starten? Die Kinder der Grundschule Aichwald hatten dieses beglückende Erlebnis beim öffentlichen Schulsingen in der Schurwaldhalle. Hautnah waren Aufregung und Begeisterung der jungen Sängerinnen und Sänger zu spüren. „Die Aufführungen der seit neun Jahren zwischen unserer Grundschule und der Jugendmusikschule Aichwald bestehenden Kooperation ‚Singende Grundschule‘ sind immer wieder Highlights im kulturellen Leben unserer Gemeinde“, lobte der Bürgermeister Andreas Jarolim das Projekt.