Die Aichwalder Grundschule sucht dringend einen neuen Schulleiter. Doch nachdem eine Bewerberin abgesprungen ist, ist keine Nachfolge für den pensionierten Rektor Wolfgang Bihl in Sicht. Seine bisherige Stellvertreterin Tanja Loichen führt nun kommissarisch die Geschäfte.

Aichwald - Tanja Loichen ist jetzt in ihr zwölftes Schuljahr an der Grundschule Aichwald gestartet. Was nach Routine klingt, ist doch etwas Besonderes, denn die bisherige Konrektorin wurde nun zusätzlich zur kommissarischen Schulleiterin. Eine große Herausforderung, muss die 44-Jährige doch nun die vielfältigen Aufgaben eines Konrektoren- und Schulleiterpostens in Personalunion erfüllen. Der bisherige Rektor Wolfgang Bihl ging zum Ende des letzten Schuljahres in den Ruhestand. Wer seine Stelle letztlich übernimmt, ist unklar. Eine Bewerberin ist wieder abgesprungen. „Das war natürlich erst mal ein Schock, dass zum Start des neuen Schuljahres doch niemand kommt“, sagt Tanja Loichen. Sie kennt das breite Aufgabenfeld, ist selbst bereits seit zehn Jahren Konrektorin an der Grundschule und hat zudem bereits zwei Jahre Erfahrung als kommissarische Schulleiterin in Baltmannsweiler gesammelt.