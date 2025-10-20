Grundschul-Abi in Baden-Württemberg: Verwaltungsgerichtshof kritisiert Zugangstest für Gymnasien im Land
Bald beginnen für Viertklässler die Tests für den Übergang in die weiterführenden Schulen. Foto: dpa

Gleich drei Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs betreffen den Übergang in die weiterführenden Schulen. Was das für Kompass 4 und den Potenzialtest bedeuten kann.

Nach den jüngsten drei Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) zum Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen muss das Kultusministerium wohl über Nachbesserungen im Verfahren mindestens an einem Punkt nachdenken. Grundsätzlich hat das Gericht zwar nicht an der Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung für den Wechsel auf ein Gymnasien gerüttelt. Allerdings legt vor allem ein Entscheid nahe, dass das Verfahren wohl nicht in allen Punkten so bleiben dürfte, wie es 2024 an den Grundschulen im Land zum ersten Mal praktiziert wurde.

