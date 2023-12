Grundrezepte von Luise Haarer: Ein Kochbuch für drei Generationen

1 Ein Standardwerk, vier Ausgaben, drei Hobbyköchinnen und ein Hobbykoch: Doro und Martin Kogel, Greta und Andrea Gramberg (von links) Foto: Roberto Bulgrin

Die Grundrezepte von Luise Haarer haben viele Fans und begleiten ganze Familien. Darunter auch meine. Das Kochbuch hat drei Generationen von Hobbyköchinnen und -köchen das ein oder andere Erfolgserlebnis beschert.











Link kopiert

Es gibt Rezepte, die werden in Familien weitergegeben und bewahrt. In meiner ist es gleich ein ganzes Kochbuch: Bislang schwören drei Generationen auf die Grundrezepte von Luise Haarer, die Esslinger Hauswirtschaftsinstanz. Es ist ein Buch mit Anleitungen für Soßen, Braten, Kuchenteig und Co., mit viel Text und wenig appetitanregenden Fotos – und ein wenig altbacken in der Anmutung. „Das Buch ist gut für Juristen“, scherzt mein Onkel Martin Kogel (70), der dabei auf die vielen Verweise von einem auf ein anderes Grundrezept anspielt. Wir sind nicht alle Juristen. Dennoch liegen vier Ausgaben von „Kochen und Backen nach Grundrezepten“ in unterschiedlicher Verfassung bei dem Treffen für diesen Artikel auf dem Tisch. Und jedes der Bücher klappt an einer anderen Stelle auseinander – der mit dem Lieblingsrezept.