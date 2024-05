Grünflächenamts-Chef Nolte geht: Der Herr der Esslinger Parks wird der Stadt fehlen

1 Städtisches Grün ist für Amtsleiter Burkhard Nolte eine Herzensangelegenheit. Foto: Roberto Bulgrin

24 Jahre lang war Burkhard Nolte Chef des Esslinger Grünflächenamts. Er hat Parks, die Friedhöfe und den städtischen Wald verantwortet und mit seiner engagierten Arbeit viel zur Lebensqualität in der Stadt beigetragen. Ende Mai geht Nolte in den Ruhestand.











Viele in Esslingen kennen und schätzen ihn als besonnenen, stets sachlichen und hochkompetenten Experten. Und wo sich andere gerne im Licht der Öffentlichkeit sonnen, verweist Burkhard Nolte lieber auf sein fachkundiges und engagiertes Team und darauf, dass es ein großes Glück sei, ein ganzes Berufsleben lang grüne Farbtupfer in Esslingen setzen und damit ganz viel für die Lebensqualität tun zu dürfen. Quer durch die Stadt hat der heute 65-Jährige viele positive Spuren hinterlassen. Wenn der langjährige Leiter des städtischen Grünflächenamtes Ende Mai in den Ruhestand geht, werden ihm viele mehr als nur eine Träne nachweinen.