1 Der Naturfreunde-Ortsgruppenvorsitzender Wolfgang Friede, die Naturpädagoginnen Katja Nickl und Birgit Hein, Stefanie Berhalter, Lehrerin an der Lützelbachschule Reichenbach, und Bettina Schopf, Leiterin der Grundschule Lichtenwald, beim symbolischen Baustart für das grüne Klassenzimmer. Foto: Peter Stotz

Beim Naturfreundehaus in Lichtenwald entsteht ein grünes Klassenzimmer. Grundschule Lichtenwald und Lützelbachschule Reichenbach kooperieren bei Naturpädagogik.















Link kopiert

Kinder aus Lichtenwald und Reichenbach können vom neuen Schuljahr an auch draußen in der Natur zur Schule gehen. Beim Schurwaldhaus, dem Naturfreundehaus in Lichtenwald, entsteht ein sogenanntes grünes Klassenzimmer als außerschulischer Lernort. Im Rahmen einer Kooperation der Grundschule Lichtenwald und der Lützelbachschule in Reichenbach mit den Naturfreunden sollen dort natur- und umweltpädagogische Angebote stattfinden.