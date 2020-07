1 Hubert Arnold entfernt auf seinem Stückle in den Bunten Bewohnergärten in Pliensauvorstadt die abgeernteten Himbeerruten – und hofft auf eine nächste reiche Ernte. Foto: Roberto Bulgrin

Mini- oder Maxiformat: Das Gärtnern in Esslinger Gemeinschaftsgärten hat viele Gesichter.

Esslingen - Zuckersüß schmecken die roten Stachelbeeren von Hubert Arnold, die an den Hochstämmchen in seinem grünen Paradies wachsen. Die Johannisbeerbüsche gleich daneben sind schon abgeerntet, doch die kräftigen Triebe der Herbsthimbeere versprechen in den kommenden Wochen noch einmal eine fruchtige Ernte. Hubert Arnold bewirtschaftet seit 2015 als Vorsitzender der Bunten Bewohnergärten in der Pliensauvorstadt sein eigenes Gartenreich und sorgt außerdem dafür, dass bei den insgesamt 19 Hobbygärtnern des Gemeinschaftsgartens die Nachbarschaftsprobleme nicht zu üppig ins Kraut schießen. Mit seinen gut sechs Ar Fläche zählen die „Bunten Bewohnergärten“ zu den größeren Flächen ihrer Art im Kreis. Dass sich auch auf kleinstem Raum im urbanen Umfeld gärtnern lässt, beweist der Minigarten, den die Akteure von Transition Town am Esslinger Kesselwasen hegen und pflegen.