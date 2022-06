Einbruch in Nellinger Schulkomplex Unbekannte verwüsten Klassenzimmer und klauen Bargeld sowie Elektrogeräte

Über ein beschädigtes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Schulkomplex in Nellingen (Kreis Esslingen) und richteten Schäden von mindestens 15.000 Euro an.