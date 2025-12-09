Grüner Danyal Bayaz: Finanzminister war noch nie in einem Finanzamt

Finanzminister war noch nie in einem Finanzamt

1 „Nie im Amt angekommen“, wie die SPD meint? Danyal Bayaz Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Er ist viel unterwegs, besucht Firmen, Schlösser und Landesbetriebe. Doch keines seiner Finanzämter hat Danyal Bayaz je von innen gesehen. Wie kann das sein?











Link kopiert

Wo steckt Danyal Bayaz eigentlich, wenn er nicht in Stuttgart präsent ist? Angesichts vieler Abwesenheiten des Grünen-Finanzministers wollte die Landtags-SPD das einmal genauer wissen. Auf ihre Anfrage erhielt sie dieser Tage umfassend Auskunft: Seit seinem Amtsantritt 2021 komme Bayaz auf 130 Termine bei Firmen, 17mal habe er Einrichtungen der Staatlichen Schlösser und Gärten besucht, 19mal Betriebe, an denen das Land beteiligt ist. Seine Auslandsreisen summierten sich ebenfalls auf 19. Der Mann ist also viel unterwegs.