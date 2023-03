1 Mit dem Ruhestand von Bürgermeister Braun ab Mai endet in Maselheim eine Ära. Foto: privat

Das war’s: Elmar Braun (66), erster grüner Bürgermeister der Republik, seit 1991 im Amt, Heimatbewahrer und Freund des Konkreten, geht in den Ruhestand.















So weit in die Zukunft hat Elmar Braun noch gar nicht überlegt. Was er mitnehmen werde aus seinem Büro, das er am 1. Mai räumt, wird er gefragt, und da muss er, während die Dämmerung allmählich die Fenster verdunkelt, lange ins Rund gucken. Der Blick bleibt am Regal hinter ihm hängen. „Von den Büchern nehme ich die mit, die ich gebracht habe“, sagt er endlich. Und das gerahmte Foto von Papst Benedikt, das er zu seinem 50. Geburtstag von der örtlichen Pfarrgemeinde geschenkt bekam, nach einer gemeinsamen Rom-Reise, das kriegt sein frisch gewählter Nachfolger, der parteilose Marc Hoffmann aus dem Nachbarort, trotz aller Freundlichkeit auch nicht.