Grünen-Politiker heiratet: Wer ist Flavia Zaka, die künftige Ehefrau von Cem Özdemir?

Die kanadische Juristin Flavia Zaka heiratet Cem Özdemir von den Grünen noch vor der Landtagswahl. Warum sie so gut ankommt, wenn sie mit ihrem künftigen Mann unterwegs ist.











Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, hat sein Privatleben bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seit 2024 gibt es eine Frau, die ihn regelmäßig begleitet: Flavia Zaka, 40 Jahre alt, Juristin und gebürtige Kanadierin.

Bevor sie an der Seite eines Politikers in Deutschland bekannt wurde, arbeitete Zaka in Ontario als Projektmanagerin einer Non-Governmental-Organization (eine Nichtregierungsorganisation, die sich gegen Menschenhandel einsetzt). Ihre berufliche Laufbahn ist gekennzeichnet von einem starken Engagement für soziale Themen, das schätzt auch Özdemir.

Das Paar lernte sich nach eigenen Angaben im Jahr 2023 kennen und offenbarte seine gemeinsame Leidenschaft für Musik. Öffentlich traten sie erstmals im Juli 2024 beim Sting-Konzert anlässlich der Jazz Open auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf. Seitdem sind die beiden immer wieder bei großen Veranstaltungen gemeinsam unterwegs – etwa beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen, beim Landespresseball in der Liederhalle, bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele und auch bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung.

Eric Gauthier ist ein Fan der Kanadierin: „Sie ist sehr sympathisch“

Zaka erscheint in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend, mit viel Charme zeigt sie eine enge und vertraute Verbindung zu Özdemir. Eric Gauthier, Stuttgarter Ballettstar und ebenfalls Kanadier, ist ein Fan von ihr: „Sie ist sehr sympathisch. Die Gespräche mit ihr sind sehr schön.“ Trotz der Herausforderungen, die das Leben an der Seite eines Spitzenkandidaten mit sich bringt, scheint Zaka ihren Platz gefunden zu haben – ohne sich in den Vordergrund zu drängen, wie es manch andere Ehefrauen von Politikern tun.

Sprecherin bittet darum, Privatsphäre zu beachten

Die Sprecherin von Cem Özdemir bittet darum, die Privatsphäre des Paares zu respektieren. Über die bevorstehende Hochzeit sollen keine weiteren Details veröffentlicht werden. Die große Feier mit Freunden und Familie soll jedenfalls erst nach der Landtagswahl stattfinden.

Der Kabarettist Christoph Sonntag, der das Paar am 21. Februar zu seiner Fastenpredigt bei einer SWR-Sendung in der Alten Kelter in Fellbach erwartet, findet es gut, dass Flavia Zaka noch vor der Wahl dem Grünen-Politiker das Ja-Wort gibt: „Damit stellt sie eindrucksvoll unter Beweis, dass sie ihren Cem wirklich liebt und nicht den möglicherweise künftigen Ministerpräsidenten.“