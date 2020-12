1 Beim Landesparteitag stimmten die Delegierten nur digital über das Wahlprogramm ab. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Grünen haben die Klimapolitik in ihrem Programm zur Landtagswahl zum Dreh- und Angelpunkt gemacht. Doch an einem zentralen Punkt trauen sie sich keine klare Aussage zu, meint StN-Autorin Annika Grah.

Stuttgart - An einer entscheidenden Stelle bleiben die Grünen in ihrem Wahlprogramm unkonkret. Baden-Württemberg solle schnellstmöglich klimaneutral werden, heißt es in dem Programm, über das die Landesdelegiertenkonferenz an diesem Wochenende abstimmte. Klimaneutralität bis 2035 – wie einige Parteianhänger an der Basis vorschlugen – traute man sich nicht zu. Stattdessen machte man die Klimaneutralität bis 2040 abhängig von Entscheidungen auf Ebene der EU und des Bundes.