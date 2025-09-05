Grünen-Kandidat im Vorwahlkampf: Özdemir: „Die Leute haben die Parteipolitik klassischer Art satt“
1
Auf ein Bier mit Özdemir hieß es am Mittwochabend in Kirchheim/Teck. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hatte in seinen Heimatwahlkreis geladen. Foto: MARKUS BRAENDLI , Markus Brändli

Auf ein Bier mit Özdemir heißt es bei der Sommertour des Grünen-Spitzenkandidaten. Am Schluss will selbst die Junge Union Selfies

Stadtbrandmeister Michael Briki braucht keine fünf Minuten, um ans Eingemachte zu gehen. Zwischen Lösch- und Rüstfahrzeugen in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr von Kirchheim/Teck geht es zunächst nicht um Sorgen und Nöte der Feuerwehrleute. Warum es mit der CDU in Baden-Württemberg zuletzt nach oben gegangen sei und den Grünen nach unten, will der oberste Feuerwehrmann in Kirchheim vom Grünen-Spitzenkandidaten wissen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.