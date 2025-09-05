Grünen-Kandidat im Vorwahlkampf: Özdemir: „Die Leute haben die Parteipolitik klassischer Art satt“

Annika Grah 04.09.2025 - 16:40 Uhr , aktualisiert am 05.09.2025 - 10:40 Uhr

1 Auf ein Bier mit Özdemir hieß es am Mittwochabend in Kirchheim/Teck. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hatte in seinen Heimatwahlkreis geladen. Foto: MARKUS BRAENDLI , Markus Brändli

Auf ein Bier mit Özdemir heißt es bei der Sommertour des Grünen-Spitzenkandidaten. Am Schluss will selbst die Junge Union Selfies











Link kopiert

Stadtbrandmeister Michael Briki braucht keine fünf Minuten, um ans Eingemachte zu gehen. Zwischen Lösch- und Rüstfahrzeugen in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr von Kirchheim/Teck geht es zunächst nicht um Sorgen und Nöte der Feuerwehrleute. Warum es mit der CDU in Baden-Württemberg zuletzt nach oben gegangen sei und den Grünen nach unten, will der oberste Feuerwehrmann in Kirchheim vom Grünen-Spitzenkandidaten wissen.