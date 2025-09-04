Grünen-Kandidat im Vorwahlkampf: Özdemir auf Sommertour – selbst die Junge Union will Selfies

Özdemir auf Sommertour – selbst die Junge Union will Selfies

1 Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beim Bürgerdialog in Kirchheim/Teck Foto: Markus Brändli

Cem Özdemir geht bei einer Sommertour auf Tuchfühlung. Beim Bier in Kirchheim skizziert er, was er als Spitzenkandidat vorhat. Am Schluss will auch politische Konkurrenz aufs Foto.











Link kopiert

Stadtbrandmeister Michael Briki braucht keine fünf Minuten, um ans Eingemachte zu gehen. Zwischen Lösch- und Rüstfahrzeugen in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr von Kirchheim/Teck geht es zunächst nicht um Sorgen und Nöte der Feuerwehrleute. Warum es mit der CDU in Baden-Württemberg zuletzt nach oben gegangen sei und den Grünen nach unten, will der oberste Feuerwehrmann in Kirchheim vom Grünen-Spitzenkandidaten wissen.