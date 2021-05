Bis zur Esslinger OB-Wahl am 11. Juli ist es noch etwas hin, doch der Wahlkampf kommt bereits auf Touren. Mit Matthias Klopfer (SPD) und Martin Auerbach (Linke) haben zwei Bewerber ihren Hut bereits in den Ring geworfen, weitere dürften demnächst folgen. Was sie von einem neuen Oberbürgermeister oder einer neuen Oberbürgermeisterin erwartet, erklärt Grünen-Fraktionschefin Carmen Tittel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Esslingen wählt am 11. Juli einen neuen Oberbürgermeister. In einer Serie fragen wir die Fraktionschefs im Gemeinderat und eine Vertreterin der FÜR: Was fordern Sie vom neuen OB? Heute: Carmen Tittel, Fraktionschefin der Grünen.