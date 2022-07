1 Ungefüllte Blüten sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insektenarten. Foto: dpa/Fabian Sommer

Heimische Bäume, Gehölze und Blumen dienen Tieren als Futterquelle und Unterschlupf – und sind gut fürs Mikroklima. Wer die richtigen Voraussetzungen schafft, kann mit etwas Glück bald Eidechsen, Rotkehlchen und Nachtigall beobachten.















Wie wichtig grüne Oasen sind, zeigen die Herausforderungen des Klimawandels. Jede und jeder kennt die wohltuende Wirkung schattenspendender Bäume und Gehölze, in deren Umgebung die hohen sommerlichen Temperaturen deutlich besser zu ertragen sind als in der prallen Sonne. Das gilt in Parks, Wäldern und im eigenen Garten gleichermaßen. Die Folgen des Klimawandels abzumildern, haben sich Umweltverbände und Verbände der Landschaftsgärtner auf die Fahnen geschrieben. Sie sagen, Klimaschutz fängt bereits im eigenen Garten an und geben dazu Ratschläge.