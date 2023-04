4 Die Fußballer der heutigen Wernauer Sportfreunde im Jahr 1932. Foto: privat

Jubiläum reiht sich zurzeit an Jubiläum: Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Kreis Esslingen auffällig viele Turn- und Sportvereine gegründet. Was bewegte die Menschen einst zum Sporttreiben? Das ist die Geschichte dahinter.















Es war die dritte Welle in der Turnbewegung, die in der Region Stuttgart dazu führte, dass innerhalb eines Jahrzehnts dutzende Sportvereine aus dem Boden sprossen. Darunter auch zahlreiche Klubs im Kreis Esslingen wie die TSG Esslingen, der TV Altbach, der TSV Neuhausen, die Wernauer Sportfreunde oder der TSV Deizisau; sie feiern allesamt in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. So erklärt es der Sporthistoriker Michael Krüger, der an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster lehrt, aber aus Württemberg stammt. Daher kennt er sich mit der Sportgeschichte der Region aus. Die Gegend spielte nämlich historisch eine wichtige Rolle in der deutschen Turnbewegung. Besonders deshalb, weil einer der wichtigsten Köpfe der Rechtsanwalt Theodor Georgii war – ein Esslinger.