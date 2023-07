1 Wie vor einem Jahr in Künzelsau wird es am Wochenende auf der Bühne im Herzen Esslingens Showvorführungen geben. Foto: /STB

An diesem Wochenende werden fast 5500 junge Sportler zum Landeskinderturnfest in der Stadt erwartet. Der Schwäbische Turnerbund begeht am Ort seiner Gründung sein 175-jähriges Bestehen. So läuft die Großveranstaltung ab.















Alleine die Zahlen schon sind beeindruckend. 5448 Kinder aus 197 Vereinen haben sich angemeldet, sie werden in zehn Schulen übernachten, wo für das Frühstück unter anderem 12 800 Brötchen, 300 Hefezöpfe, 100 Liter Orangensaft, 350 Päckchen Butter und 200 Gläser Nuss-Nougat-Creme bereitstehen. Von Freitag bis Sonntag wird es in Esslingen wuseln, wenn pünktlich zum 175. Geburtstag des in der Stadt gegründeten Schwäbischen Turnerbundes (STB) das Landeskinderturnfest zu Gast ist. Zu den vielen sechs- bis 14-jährigen Kindern aus Sportvereinen sollen viele weitere Menschen dazukommen, die an den Mitmachangeboten auf der Maille, dem Marktplatz, dem Kesselwasen oder in der Neckarsporthalle teilnehmen – oder sich einfach nur das bunte Treiben anschauen. Insgesamt werden 20 000 Besucher erwartet.