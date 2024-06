Großübung im Kreis Esslingen: Feuerwehr simuliert Chemieunfall im Wernauer Eisstadion

17 Nach der Arbeit im Chemieschutzanzug müssen die Feuerwehrleute dekontaminiert werden. Foto: /Tim Kirstein

Es ist zwar kein Ernstfall, aber auch kein Spiel: 150 Beteiligte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei aus dem Kreis Esslingen haben in Wernau an einer Großübung teilgenommen. Das Szenario: ein Ammoniak-Austritt auf der Eisbahn.











Die Besucherinnen und Besucher der Eisdisco amüsieren sich bestens im spiegelglatten Innenraum des Werner Eisstadions, als die Durchsage ertönt: „Bitte verlassen Sie die Eisfläche!“ Ein Leck in der Ammoniakkühlanlage führt dazu, dass sich Gas in der Halle ausbreitet. In der Menge bricht Panik aus, es kommt zu Stürzen. So lautet am vergangenen Freitagabend das Szenario für eine Großübung der Rettungskräfte.