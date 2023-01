1 Daimler gehört seit Jahren zu den Großspendern der EZ-Aktion. Erneut übergab Frank Deiß (links) einen 10 000-Euro-Scheck an Patricia Oesterle und Herbert Dachs. Foto: Roberto Bulgrin

Daimler hat erneut 10 000 Euro an die EZ-Weihnachtsspendenaktion gespendet. Das Geld kommt Familien und Einzelpersonen in Not zugute, die im Kreis Esslingen leben.















Die Steigerungen bei Lebensmittel- und Energiepreisen sowie in allen anderen Lebensbereichen bringen viele Menschen auch im wohlhabenden Kreis Esslingen an ihre Grenzen. Wohlfahrtsorganisationen und Ämter konstatieren, dass immer mehr Personen in Not in den Beratungsstellen vorsprechen. Seit vielen Jahren beweist der Automobilkonzern Daimler, der auch in Esslingen-Mettingen ein Werk hat, Solidarität mit diesen Menschen in der Nachbarschaft seines Betriebsgeländes. Erneut beteiligt sich das Unternehmen mit 10 000 Euro an der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins „Gemeinsam helfen“. „Wir haben als Großkonzern eine soziale Verantwortung“, erklärt Frank Deiß, Leiter des Werkes Untertürkheim und damit auch verantwortlich für die Esslinger Betriebsstätte. Dieser stelle man sich gerne, sagte er und versprach, dass sich das auch in den kommenden Jahren nicht ändern wird.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/114495' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022“</a> auf betterplace.org öffnen.

Hilfe für Familien und soziale Projekte

„Das Geld kommt dort an, wo es dringend gebraucht wird“, erklärt die neue Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“ und Leiterin der Verlagskoordination der Eßlinger Zeitung, Patricia Oesterle. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion lege in diesem Jahr erneut ihren Schwerpunkt auf die Hilfe für Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen, die besonders von den aktuellen Entwicklungen betroffen sind. Aber auch soziale Projekte im Kreis Esslingen erhalten Mittel. Oesterle und EZ-Geschäftsführer Herbert Dachs bedankten sich bei Deiß für die treue und großzügige Unterstützung. Das sei nicht selbstverständlich.

Es kann noch gespendet werden, etwa online unter www.wirwunder.de/projects/114495