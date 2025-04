Großraum San Diego: Erdstoß schreckt Südkalifornien auf

1 Ein Erdstoß hat die Menschen in Südkalifornien aufgeschreckt, das Beben war auch in Los Angeles zu spüren. Foto: AP/Damian Dovarganes

Im Großraum San Diego rüttelt ein Erdbeben die Anwohner auf. Berichte über größere Schäden gibt es nicht. Auch in Los Angeles war der Erdstoß noch zu spüren.











Ein Erdbeben in Südkalifornien hat die Bewohner des westlichen US-Bundesstaats aufgeschreckt. Der Erdstoß hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,2. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es in der Region zunächst nicht. Allerdings meldeten sich in sozialen Medien und in Nachrichtensendungen viele Menschen zu Wort, die das Beben deutlich gespürt hatten.

Der Erdstoß ereignete sich in der Ortschaft Julian, rund 100 Kilometer nordöstlich von San Diego, in einer Bergregion. Er war in einem großen Gebiet zu spüren, auch in den Küstenmetropolen San Diego und Los Angeles.

Mehrere Nachbeben

Beben dieser Art sind in Kalifornien keine Seltenheit. Auf den Erdstoß folgten mehrere Nachbeben. Forscher rechnen in den kommenden Tagen mit weiteren Nachbeben. Dies sei ein Weckruf für die Anwohner, um auf größere Beben vorbereitet zu sein, mahnten Experten.