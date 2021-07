11 An der Maybachstraße entstehen diverse Neubauten. Links im Bild die Wohnungen des Mayliving-Projekts – der große Riegel rechts kam für manche Käufer unerwartet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Projekt Mayliving am Stuttgarter Pragsattel verspricht exklusives Wohnen in bester Umgebung. Doch einige Käufer fühlen sich getäuscht. Jetzt muss das Landgericht über den ersten Fall entscheiden – weitere könnten folgen.

Stuttgart - Auf der Baustelle sind noch zahlreiche Handwerker unterwegs. Doch in den ersten Wohnungen werden bereits Möbel aufgestellt. So langsam nimmt Gestalt an, was am Stuttgarter Pragsattel unter dem neudeutschen Namen Mayliving vermarktet wird. Neben Gewerbeflächen baut eine Projektgesellschaft der Münchner Gieag Immobilien AG dort an der Maybachstraße 67 Wohnungen im gehobenen Preissegment. Sie entstehen zwischen Höhenpark Killesberg, Varieté und Theaterhaus im sogenannten Theaterviertel. Dort wird derzeit viel gebaut. Das neue Quartier ist gefragt. Und genau das macht Probleme, die nun vor Gericht geklärt werden müssen.