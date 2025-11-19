Großprojekt in Esslingen: Land fördert Neugestaltung des Esslinger Marktplatzes

1 Derzeit wird auf dem Esslinger Marktplatz der Weihnachtsmarkt aufgebaut – so lange ruhen die Arbeiten für die Neugestaltung. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Marktplatz wird bis 2027 umgestaltet. Das Land fördert das Vorhaben mit 1,7 Millionen Euro – und lobt es als beispielhaft.











Der Esslinger Marktplatz wird neu gestaltet. Bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2027 soll der zentrale Platz der Stadt in neuem Glanz erstrahlen. Jetzt hat das Land mitgeteilt, dass es das Vorhaben mit einer Förderung von rund 1,7 Millionen Euro unterstützt – nicht zuletzt, weil die Neugestaltung eine lebendige, verkehrsberuhigte und klimafreundliche Ortsmitte zum Ziel habe, heißt es.

Die Stadt Esslingen will den Marktplatz unter anderem mit einem neuem Pflaster aus Naturstein versehen und mit dezenten Beleuchtungsstelen ins rechte Licht rücken. Zudem soll ein neu angelegtes Fontänenfeld für abwechslungsreiche Wasserspiele und im Sommer für Abkühlung sorgen – und damit die Aufenthaltsqualität zusätzlich steigern. Im Zuge der Neugestaltung sollen die öffentlichen Parkplätze rund um den Marktplatz entfallen. Der bislang befahrbare Bereich für Autos zu den bisherigen Stellplätzen wird zur Fußgängerzone umgestaltet.

Barrierefreiheit und Klimaschutz: Esslingens Neuerungen im Fokus

Darüber hinaus soll die Zufahrt von der Abt-Fulrad-Straße zur Tiefgarage „Kleiner Markt“ als sogenannter geteilter Verkehrsraum ausgewiesen werden. Der Bereich um den Marktplatz erhält ein Blindenleitsystem, eine barrierefreie Pflasterung sowie zahlreiche neue Sitzmöglichkeiten und Radabstellplätze. Für die Klimaanpassung fördere das Land außerdem das Pflanzen neuer Bäume und Baumbeete, heißt es vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP).

Mit rund 1,7 Millionen Euro aus dem sogenannten Landesgemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz unterstütze das Land die Neugestaltung des Esslinger Marktplatzes, wie das RP mitteilt. Ziel der Förderung sei unter anderem eine lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitte. „Die Ausweitung der Fußgängerzone ist eine bedeutende Aufwertung für die Menschen vor Ort. Durch zusätzliche Sitzelemente und ein geplantes Wasserspiel wird die Aufenthaltsqualität des Marktplatzes spürbar erhöht“, betont Regierungspräsidentin Susanne Bay. „Esslingen zeigt, wie Verkehrsberuhigung und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.“

Die Vorbereitungen für die Neugestaltung haben bereits begonnen, ruhen derzeit aber wegen des Weihnachtsmarkts, der in der kommenden Woche startet. Der Marktplatz soll zum Stadtjubiläum 2027 fertig umgestaltet sein.