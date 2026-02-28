Großkundgebung in Stuttgart: DGB-Chef warnt: „Gefährlicher Mix für unsere Demokratie“
14
Der Demonstrationszug zog über den Karlsplatz, Münzstraße, Marktplatz, Eberhardstraße, Nadlerstraße und Neue Brücke zur Theodor-Heuss-Straße und von dort über die Bolzstraße zur Grünfläche am Eckensee. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Rund 7500 Menschen ziehen durch die Innenstadt und demonstrieren gegen den Rotstift bei Kommunen und den Arbeitsplatzabbau in der Industrie.

Das Plakat mit dem explodierenden Herzen hat Elke Lehner extra für die Stuttgarter Großdemo herstellen lassen. „Neff ist unser Herz, Bosch unser Herzinfarkt“, steht darauf. Seit 1991 arbeitet die 59-Jährige bei dem traditionsreichen Brettener Küchengerätehersteller. Mit zahlreichen Kollegen ist sie nach Stuttgart gekommen. Denn 2028, im ersten Quartal, soll Schluss sein. „Wir haben dann 1000 Arbeitslose mehr in Bretten“, sagt Lehner bitter. Im Oktober habe die in München ansässige Zentrale des Bosch-Küchengeräte-Zweigs dies bei einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung mitgeteilt. „Es war eine vierminütige Pflichtveranstaltung zwischen Paletten und Gitterboxen. Wir sind geschockt und total verletzt.“ Dabei schreibe man nach wie vor schwarze Zahlen.

