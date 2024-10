Großes Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zu Bosch

1 Der Bosch-Schriftzug ist auch über der Autobahn A8 am Parkhaus der Stuttgarter Messe zu sehen. Foto: Imago/imagebroker/Arnulf Hettrich

Wo in Stuttgart befindet sich die Wiege des Bosch-Konzerns? Und: Seit wann ist das Unternehmen in China aktiv? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein echter Bosch-Profi sind.











Link kopiert

Bosch ist ein global agierender Konzern mit rund 430 000 Beschäftigten an 468 Standorten in 60 Länder. Dieser weltweit starke Auftritt ändert aber nichts daran, dass das Unternehmen mit der Zentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe weiterhin tief in der Region Stuttgart verwurzelt ist.

Wussten Sie eigentlich, mit welchen Produkt die Erfolgsgeschichte von Bosch begann, oder wann die Geschäftsführung den chinesischen Markt für sich entdeckt hat? Testen Sie hier Bosch-Wissen. Zum Quiz geht es gleich hier entlang.

Wenn Sie etwas mehr als die Hälfte unserer Fragen richtig beantworten können, Sind Sie ein echter Bosch-Profi. Und wenn nicht: Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Sie können das Quiz jederzeit wiederholen – und auch Ihr Wissen zu Mercedes testen.

Wenn Sie mehr zu Bosch wissen und keine Nachrichten rund um den Autozulieferer mehr verpassen wollen, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter Fahrzeugbrief. Mit diesem halten wir Sie übrigens auch über andere Hersteller und Zulieferer, wie zum Beispiel Porsche und Mercedes, auf dem Laufenden.