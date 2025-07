Großes Feuerwerk im Kreis Esslingen: Feuerwerk-Spektakel zur 22. Schlaitdorfer Sommernacht

1 Im vergangenen Jahr bestaunten etwa 2500 Besucherinnen und Besucher das Spektakel. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schlaitdorf

Zur 22. Schlaitdorfer Sommernacht veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ein Feuerwerk – eigenen Angaben nach eines der größten Deutschlands. Das erwartet Besucherinnen und Besucher.











Die Freiwillige Feuerwehr Schlaitdorf veranstalten auch dieses Jahr wieder ein Feuerwerk – und das gehört den Veranstaltern zufolge zu den größten in Deutschland. Das Spektaktel kann im Rahmen der 22. Schlaitdorfer Sommernacht am Samstag, 2. August, ab 19 Uhr auf dem Sportgelände in Schlaitdorf bewundert werden. Letztes Jahr zählte das Musikfeuerwerk laut Veranstalter etwa 2500 Besucherinnen und Besucher.

Die Planung ist für die Freiwillige Feuerwehr jedes Jahr eine große Herausforderung: Etwa 380 Stunden Vorbereitungszeit fließen in die Show. Das Feuerwerk wird auf einer Fläche von über 3000 Quadratmetern aufgebaut, dabei werden mehrere tausend Meter Kabel verlegt. Während der Vorführung wird Musik gespielt, die synchron auf die Effekte des Feuerwerks abgestimmt ist.

Open Air Disco sorgt für Stimmung

Für musikalische Unterhaltung nach dem Feuerwerk sorgt eine Open-Air-Disco mit DJ, die Partystimmung garantiert. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro.