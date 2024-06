Großereignis Fußball-EM in Stuttgart: Aus „Sicherheitsgründen“: Bahn sperrt die Schließfächer am Hauptbahnhof

1 Die Schließfächer am Stuttgarter Hauptbahnhof stehen während der EM nicht zur Verfügung. Foto: red

Wer während der Fußball-EM mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf Erschwernisse einstellen. In Stuttgart werden am Hauptbahnhof die Schließfächer für Gepäckstücke während des Turniers gesperrt. Und noch eine Änderung müssen Reisende beachten.











Der Stuttgarter Hauptbahnhof verlangt Reisenden wegen der Baustelle für Stuttgart 21 einiges ab. Nun wird der Service weiter eingeschränkt, was aber nicht an dem Großprojekt sondern an der der nahenden Fußball-Europameisterschaft liegt. Wer während des Turniers in Stuttgart mit Gepäck am Bahnhof unterwegs ist, kann dieses nicht in den Schließfächern deponieren. Die Bahn schließt die Aufbewahrungsanlage vorübergehend.