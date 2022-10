22 Tolle Stimmung beim Umzug durch die Innenstadt. Foto: E/gar Layher

Endlich wieder Laternenlauf in Waiblingen. Hunderte Kinder zogen mit ihren Lampions durch die Innenstadt zum Bürgerzentrum, wo ein besonderes Spektakel auf sie wartete.















Hunderte Kinder und ihre Begleitung zogen am Samstagabend in einem schier endlosen Umzug durch die Waiblinger Innenstadt und sorgten mit ihren Lampions für stimmungsvolle Beleuchtung. Vom Alten Postplatz führte die Strecke vorbei am Sandmännchen beim Marktplatz, das Konfetti regnen ließ, zum Bürgerzentrum. Das Stadtorchester sowie die Beinsteiner und Bittenfelder Musikvereine begleiteten die frohe Schar mit Klassikern wie „Weißt du, wie viel Sternlein stehen?“. Kostenlose Verpflegung gab es am Beinsteiner Torturm. 3000 Bubenschenkel hatte eine örtliche Bäckerei im Auftrag der Stadtverwaltung gebacken. Für Kinder gab es die Leckereien gratis. Erwachsene mussten erst ein Liedchen anstimmen: Mancher intonierte wacker, andere flüsterten zart das Codewort „Laterne“ für die süße Belohnung. Den guten Schluss machte ein eindrucksvolles Feuerwerk mit faszinierendem Lichtzauber auf der Brühlwiese, das die gelungene Veranstaltung mit lautem Böllerknall beendete.