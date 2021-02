1 Die Polizei konnte den Geflüchteten Täter zuhause antreffen und festnehmen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Eine 15-Jährige beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei.

Nürtingen - Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagnachmittag nach einer Bedrohung mit einer Schusswaffe in der Bismarckstraße gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erschien ein 54-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw an der Wohnanschrift seines 23-jährigen Bekannten und zog im Verlauf eines Gespräches unvermittelt eine mitgeführte Schusswaffe, mit welcher er diesen in der Folge bedrohte. Eine 15-Jährige beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei, worauf der 54-Jährige mit seinem Pkw flüchtete. Im Verlauf der anschließend durchgeführten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich an seiner Wohnanschrift in Beuren angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein Deko-Vorderlader aufgefunden werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 54-Jährige in eine Fachklinik eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte.