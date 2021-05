Großer Polizeieinsatz in Leinfelden-Echterdingen

1 In der Wohnung des Mannes wurden mehrere Waffen gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein psychisch auffälliger und alkoholisierter Mann hat am Samstag durch Schüsse aus einem Fenster in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Großeinsatz der Polizei verursacht.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 47-Jähriger hat am Samstagabend im Stadtteil Stetten einen größeren Einsatz der Polizei verursacht. Gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten per Notruf, dass ein Mann aus dem Dachfenster eines Hauses in einem Wohngebiet Schüsse abgegeben habe. Wie die Polizei berichtet, begaben sich daraufhin gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort.

Mann wird in Fachklinik eingeliefert

Dort betraten die Beamten in Schutzausstattung das Gebäude und trafen auf den psychisch auffälligen und zudem offenbar alkoholisierten 47-Jährigen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten verschiedene Schreckschusswaffen und größere Messer sicher. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert.