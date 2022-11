Berkheimer Turn-Team schafft Schritt in die Bundesliga

1 Das strahlende Berkheimer Aufstiegsteam, von links: Anni Bantel, Sarah Virga, Petra Stabile, Sophie Spohn, Lona Häcker, Caterina Cereghetti Mara Neher, Carina Kröll und Alessa Maisch Foto: /Marco Bantel

Die Turnerinnen des TSV Berkheim bejubeln den Aufstieg in die Bundesliga, wo sie beim großen Nachbarn herzlich willkommen sind.















Spitzenturnerinnen sind in der Regel recht jung – und entsprechend firm und flott im Umgang mit sozialen Medien. Deshalb dauerte es nur wenige Minuten, bis die ersten Bilder des Erfolges über Instagram und Co. verbreitet waren. Eines Erfolges, mit dem sich die Turnerinnen, Trainer und Funktionäre des TSV Berkheim einen Traum erfüllt haben: Sie haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.