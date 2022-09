Tötungsdelikt in Bad Cannstatt Seniorin fällt Gewaltverbrechen zum Opfer

Ein Mann besucht am Samstagabend seine 86-jährige Mutter in deren Wohnung in Bad Cannstatt. Er findet die Frau leblos vor, ein Arzt kann nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kripo hat eine Sonderkommission eingerichtet.