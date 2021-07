8 Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Foto: SDMG/Kohls

Am Sonntagabend ist in einem Getreidefeld in Wernau (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Wernau - In Gewann Bergäcker in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Teil eines Getreidefeldes in Flammen aufgegangen – die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Mehre Anrufer alarmierten laut Polizeiangaben gegen 18.10 Uhr die Rettungskräfte, die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften an. Den Einsatzkräften gelang es, die mehrere tausend Quadratmeter große brennende Fläche zu löschen.

Keine Verletzten

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften vor Ort.