3 Viele bestaunten 1929 die Eismassen am Neckar und ließen sich vor arktisch anmutender Kulisse fotografieren. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Schneefall in Esslingen. Aber wirklich kalt ist es nicht, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: 1929 war es so frostig, dass der Neckar bei Esslingen zugefroren ist.











Am Sonntag ist in Esslingen viel Schnee gefallen. Wirklich viel? Wer in alten Chroniken und Zeitungsbänden blättert, findet manchen Hinweis auf ganz andere Zeiten. Immer wieder war der Neckar einst auch im Esslinger Bereich zugefroren. Doch das war noch gar nichts gegen das Jahr 1929, an das sich viele Esslingerinnen und Esslinger noch Jahrzehnte später wegen des „großen Eisgangs“ erinnert haben. Von Klimawandel und ungewöhnlich hohen Temperaturen, die die Menschen heute beschäftigen, war damals noch nicht die Rede.