7 Die erste Pop Up-Impfaktion in Esslingen war ein großer Erfolg. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Bis zu drei Stunden warteten die Impfwilligen, um sich bei der Pop Up-Impfaktion auf dem Esslinger Bahnhofvorplatz immunisieren zu lassen. Schon ab 7 Uhr bildeten sich die ersten Schlangen.

Esslingen - Die Pop Up-Impfaktion am Samstag auf dem Esslinger Bahnhofvorplatz war ein großer Erfolg. Schon ab 7 Uhr bildeten sich die ersten Schlangen, um sich – ohne Voranmeldung – mit dem Impfstoff von Johnson &Johnson von den Maltesern aus dem Kreis Esslingen immunisieren zu lassen.

Die Aktion war eines der ersten Pop Up- Impfzentren in Baden-Württemberg. Die Impfwilligen warteten bis zu drei Stunden auf ihre Impfung, so groß war der Andrang. Wegen der vielen Menschen wurden noch zusätzliche Impfkabinen aufgestellt.

Mit der Aktion wollte das Esslinger Landratsamt in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK),Bezirk Esslingen, einen niederschwelligen Zugang zum Schutz vor dem Coronavirus bieten. „Angesichts der sich verbreitenden Delta-Variante und der nahen Reisesaison in den Sommerferien ist es umso wichtiger, alles für eine möglichst hohe Impfquote im Landkreis Esslingen zu unternehmen. Nur so lässt sich die derzeit niedrige Inzidenz aufrechterhalten“, warb der Esslinger Landrat, Heinz Eininger im Vorfeld.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist für Personen über 18 Jahren zugelassen und hat den Vorteil, dass er nur einmal geimpft werden muss.