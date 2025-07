Großeinsatz: Tödlicher Angriff in Firma: Was wir wissen - und was nicht

Tödlicher Angriff in Firma: Was wir wissen - und was nicht

1 Nach dem Angriff in der Firma sind noch viele Fragen offen. Foto: Daniel Vogl/dpa

Mellrichstadt - Ein Mann greift Mitarbeitende in einer Firma in Unterfranken mit einem Messer an. Eine Frau stirbt, zwei Männer werden verletzt. Die Polizei nimmt den Verdächtigen fest. Noch sind viele Fragen offen.

Was wir wissen:

Die Opfer: Es handelt sich um drei Mitarbeitende des regionalen Netzbetreibers Überlandwerk Rhön im unterfränkischen Mellrichstadt. Zuerst hatte die Polizei von vier Opfern gesprochen. Eine 59-Jährige starb nach Polizeiangaben, zwei 55 und 62 Jahre alte Männer wurden schwer verletzt.

Der Tatverdächtige: Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Deutschen, der ebenfalls in dem Unternehmen arbeitet. Er wurde am Tatort festgenommen. Mehr war zunächst nicht bekannt.

Der Tatort: Dieser liegt nahe dem Ortskern der etwa 5.600 Einwohner zählenden Gemeinde Mellrichstadt. "Es ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden, es ist sehr familiär", sagte Polizeisprecher Denis Stegner.

Die Tatwaffe: Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Was wir nicht wissen: