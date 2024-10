Großeinsatz: Rettungskräfte beraten Vorgehen bei Suche in altem Bergwerk

1 Im Erzgebirge wird ein vermisster Mann gesucht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Ein Rucksack und ein Fahrrad liegen vor einem stillgelegten Stollen im Erzgebirge. Der Eigentümer ist nicht auffindbar. Seither wird nach dem Mann fieberhaft gesucht.











Annaberg-Buchholz - Ein in einem alten Bergwerksstollen im Erzgebirge mutmaßlich verschwundener Mann bleibt vermisst. Zusammen mit Vertretern von Bergamt und Bergsicherung werde am Vormittag das weitere Vorgehen beraten, sagte eine Polizeisprecherin in Chemnitz. Es sei zwar nicht absolut sicher, dass sich der Mann tatsächlich in dem Berg aufhalte. Es gebe aber Hinweise, die darauf hindeuteten.

Ein Rucksack und ein Fahrrad eines 34-Jährigen seien vor einem stillgelegten Stollen in der Nähe von Annaberg-Buchholz gefunden worden. Der Stollen war geöffnet vorgefunden worden. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war am Mittwoch im Einsatz.

Da der Besitzer der Sachen weder telefonisch noch an seinen üblichen Aufenthaltsorten erreicht worden sei, werde in dem relativ großen Stollen nach dem Mann gesucht. "Wir gehen davon aus, dass er sich dort aufhalten könnte", hieß es.