10 Das stark beschädigte Gebäude in der Adlerstraße in Wernau war unbewohnt. Foto: /SDMG/Woelfl

Während der Demontagearbeiten an einem Öltank ist es am Donnerstag in einem Gebäude in Wernau (Kreis Esslingen) zu einer Explosion. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an. Das Haus wird abgerissen.















Wegen einer Explosion in einem Gebäude in Wernau ist die Feuerwehr mit etwa 70 Einsatzkräften am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in die Adlerstraße ausgerückt. Laut der Polizei war es in einem unbewohnten Haus an einem Öltank zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch wurde das Gebäude stark erschüttert, wodurch sich Trümmerteile lösten. Ein Mann sei dabei leicht verletzt worden. Zudem sei ein vor dem Gebäude geparktes Auto beschädigt worden.

Zwei Nachbargebäude evakuiert

Das mehr als 100 Jahre alte Haus wurde laut der Polizei für Abbrucharbeiten vorbereitet. Das Grundstück soll neu bebaut werden, sagt die Eigentümerin. Bis vor drei Wochen war das Gebäude noch bewohnt. Am Mittwoch wurde mit den Arbeiten begonnen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es dabei während Reinigungs- und Demontagearbeiten an dem Öltanks zu der Explosion gekommen. Was genau diese ausgelöst hat, sei derzeit noch unklar, sagte Steffen Sitte, Einsatzleiter der Feuerwehr. Wenn sicher gestellt sei, dass keine Gefahr mehr bestehe, werde mit dem Abtragen des Hauses begonnen – voraussichtlich an diesem Freitag. Weil Einsturzgefahr bestehe, seien die beiden benachbarten Gebäude evakuiert worden. Eines bleibe aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Bereich rund um das unbewohnte Haus wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr prüfte gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW), ob möglicherweise Gas oder andere Gefahrenstoffe austreten. Zunächst konnten noch explosive Gemische nachgewiesen werden. Am Nachmittag konnte laut der Polizei jedoch Entwarnung geben werden.