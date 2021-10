7 Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall in Stuttgart beteiligt. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

Stuttgart - Bei einem Auffahrunfall auf der mittleren Filderstraße in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr an einer Ampel zu den Zusammenstößen an der Kreuzung Mittlere Filderstraße / Birkacher Straße, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Drei Fahrzeuge waren an dem Crash beteiligt. Rettungskräfte brachten vier Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Zafira und ein 68-jährige Fahrer eines Ford Fiesta waren auf der Mittleren Filderstraße in Fahrtrichtung Plieningen unterwegs. An der Einmündung zur Birkacher Straße ordneten sich beide Fahrzeuge auf dem Linksabbiegestreifen in Fahrtrichtung Riedenberg ein und mussten an einer Ampel anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Peugeot ungebremst auf die beiden wartenden Fahrzeuge auf.

Die mittlere Filderstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.