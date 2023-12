Großeinsatz in Stuttgart-Süd: Ätzende Flüssigkeit entdeckt – Marienplatz gesperrt

Großeinsatz in Stuttgart-Süd

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag am Marienplatz im Einsatz.

Am Eingang zur Stadtbahnhaltestelle wurde eine ätzende Flüssigkeit entdeckt, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, Bahnen halten derzeit dort nicht.











Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr zum Marienplatz gerufen worden, weil an den Treppen zur Stadtbahnhaltestelle eine ätzende Flüssigkeit entdeckt worden war. Um was für eine Substanz es sich handelt, ist noch unklar, ebenso, wie sie dort hingekommen ist.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Einsatzkräfte haben den Bereich gegen 14.30 Uhr weiträumig abgesperrt. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht außerhalb der Absperrung nicht“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Branddirektion. Bislang gebe es auch keine Erkenntnisse über Verletzte. Mittlerweile seien Spezialisten für Gefahrgüter vor Ort, sie würden die Flüssigkeit verdünnen und den verschmutzten Bereich reinigen. Luftmessungen hätten keine kritische Werte ergeben. Darüber hinaus hat die Polizei die Ermittlungen zur möglichen Ursache aufgenommen.

Aufgrund des Einsatzes kommt es derzeit rund um den Marienplatz zu Verkehrsbehinderungen. Darüber hinaus wird die dortige Stadtbahnhaltestelle nicht angefahren. Züge der Linien U 1 und U 14 fahren durch. Die Feuerwehr, die mit 60 Kräften vor Ort ist, geht davon aus, dass die Sperrung gegen 16.30 Uhr aufgehoben werden kann