Großeinsatz in Stuttgart: Nach Evakuierung am Hauptbahnhof – Bundespolizei ermittelt weiter

1 Kurz nach Mitternacht fuhr der erste Zug wieder in den Bahnhof ein. Foto: Christian Milankovic

Stundenlang war der Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagabend wegen eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt. Die S-Bahnen und Stadtbahnen waren nicht betroffen.











Nach dem stundenlangen Großeinsatz am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof hält sich die Polizei weiterhin bedeckt. Zu der genauen Art des verdächtigen Gegenstandes, der die Sperrung ausgelöst und den Fernverkehr massiv beeinträchtigt hatte, will sie am Morgen danach noch keine weiteren Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Gegen 19.30 Uhr war im oberen Bereich des Bahnhofs ein verdächtiges Gepäckstück gefunden worden, hieß es zunächst. Der Bereich um den Fundort wurde daraufhin abgesperrt, später entschieden sich die Einsatzkräfte aufgrund der „Beschaffenheit des Gegenstandes“, den gesamten oberen Bahnhofsbereich zu sperren.

Hauptbahnhof Stuttgart: Fernverkehr stundenlang komplett eingestellt

Für Reisende herrschte lange Zeit große Ungewissheit. Der Zugang zum Bahnhof wurde mit Flatterband und Polizeikräften gesichert. Die Polizei hielt sich über Stunden mit konkreten Informationen zurück. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch zu keiner Zeit bestanden, hieß es weiter.

Erst gegen 23.32 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben und die Gleise wieder freigegeben. Kurz vor Mitternacht fuhr mit einem Regionalexpress nach Konstanz der erste Zug wieder regulär in den Stuttgarter Hauptbahnhof ein. Die S-Bahnen und Stadtbahnen waren von dem Einsatz nicht betroffen.