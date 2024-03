Großeinsatz in Stuttgart-Mitte: Feuerwehr löscht Brand im Milaneo – Löschroboter im Einsatz

Großeinsatz in Stuttgart-Mitte

8 Auch ein sogenanntes Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) kam zum Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Brand im Logistikbereich des Milaneo hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Stuttgarter Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war schnell gelöscht, im verrauchten Bereich kommt ein Feuerwehr-Roboter zum Einsatz.











Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Brand ins Einkaufszentrum Milaneo in der Wolframstraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Eine Müllpresse im Bereich der Anlieferung hatte Feuer gefangen. Die Tiefgarage des Einkaufszentrums musste zeitweise gesperrt werden, verletzt wurde offenbar niemand.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 12.40 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus und konnten das Feuer schnell lokalisieren. Eine Müllpresse im Bereich der Anlieferung war in Brand geraten. Ebenso schnell konnten die Einsatzkräfte die Flammen löschen, sodass gegen 13 Uhr schon „Feuer aus“ gemeldet wurde. Die Feuerwehr brachte die betroffene Müllpresse zur Müllverbrennungsanlage nach Stuttgart-Münster. Im Nachgang kontrollierten die Feuerwehrleute noch das Gebäude.

Der Einkaufsbereich im Milaneo war laut Anand nicht betroffen, lediglich im Logistikbereich kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Dieser Bereich wurde von einem Löschroboter – einem sogenannten Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) – entraucht. Ein Löschzug befand sich bis zum Ende der Arbeiten noch am Milaneo. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet. Nähere Informationen zur Brandursache liegen noch nicht vor.