Großeinsatz in Stuttgart: 16-Jähriger nach Streit auf Spielplatz in Weilimdorf angeschossen

Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Auf einem Spielplatz kommt es zum Streit, bei dem Schüsse fallen. Später wird ein Jugendlicher mit einer Schussverletzung einige Kilometer entfernt gefunden. Was bislang bekannt ist.











Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf einem Spielplatz in Stuttgart angeschossen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen unserer Redaktion.

Der Jugendliche wurde demnach schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, er sei im Krankenhaus.

Mehrere Schüsse auf Spielplatz in Stuttgart-Weilimdorf

Zuvor soll es auf dem Spielplatz in der Nähe der Lindenbachhalle am Löwenmarkt in Stuttgart-Weilimdorf gegen 22.45 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein.

Der 16-Jährige wurde später mit einer Schussverletzung am rund sieben Kilometer entfernten Nordbahnhof gefunden.

In der Nacht war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte der Kriminalpolizei sperrten unter anderem den Spielplatz ab und sicherten Spuren. Um was es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Eine Festnahme gibt es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Polizei ermittelt.